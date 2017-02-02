Ескалація в Авдіївці є не лише бойовим завданням, - штаб АТО

Нинішня активізація російсько-окупаційних військ в районі Авдіївки переслідує як військові, так і політичні цілі.

Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Ворожі дії противника слід розглядати у комплексі. Це не лише бойові завдання, а й політичні - дискредитація України на міжнародній арені, намагання змусити Україну виконувати ті завдання, які ставить перед собою РФ, спроби звинуватити Україну у порушенні Мінських домовленостей. Це важлива політична мета Кремля. По-друге, Авдіївка для ворога залишається сьогодні надзвичайно важливим стратегічним об’єктом - там проходить дуже важлива траса, там є також важливі об’єкти, які для противника становлять великий інтерес (і коксохімічний завод, і фільтрувальна станція)", - сказав він, відповідаючи на запитання, чому російсько-терористичні війська активізувалися саме в районі Авдіївки.

Речник підкреслив, що саме тому авдіївська промзона у зоні проведення АТО залишається "найбільш напруженою точкою".

Нагадаємо, Мотузяник сьогодні повідомив, що за попередньою оцінкою, за період з 29 січня в Авдіївці від ворожих обстрілів загинув один і поранено вісьмох цивільних.