Freedom House: В окупованому Криму відсутня свобода

Міжнародна неурядова організація Freedom House у своїй доповіді "Свобода у світі - 2017" оцінила ситуацію в Автономній Республіці Крим як таку, при якій відсутня свобода.

Про це свідчить опублікована організацією на своїй сторінці в Facebook карта, що супроводжує доповідь, передає 112.ua.

За оцінками представників Freedom House, рівень свободи в Криму знаходиться на позначці 9 із 100 балів. Оцінюють як "невільна держава" у міжнародній організації також і Російську Федерацію, вона змогла набрати лише 20 балів зі 100.

У зв'язку з цим, територія РФ і окупованій Автономної Республіки Крим були на карті відзначені одним кольором.

Разом з тим на карті, що супроводжує доповідь, територія Криму виділено окремо, а в самому тексті доповіді можна зустріти згадки про те, що територія півострова є окупованою.

Як заявила виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк в мережі Facebook, виділення Криму на карті було зроблено цілеспрямовано. "Ми просили Freedom House рейтингувати Крим окремо від України, як анексовану територію тому, що Україна не несе відповідальності за всі ті масові порушення, які там відбуваються, і, відповідно, це не повинно погіршувати рейтинг і імідж України", - заявила вона.

Оксана Романюк також зазначила, що подібний підхід повинен додатково привернути увагу до злочину, вчиненого Російською Федерацією.

При цьому вона зазначила, що співробітники Freedom House готують окрему доповідь про ситуацію в Криму.

Нагадаємо, у своїй щорічній доповіді "Свобода у світі - 2017" міжнародна неурядова організація Freedom House зарахувала Україну до категорії "частково вільних" країн. За оцінками співробітників організації, Україна набрала 61 бал зі 100.