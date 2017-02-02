Хуг закликав дотримуватися режиму припинення вогню для проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції

Усі сторони мають дотримуватися режиму припинення вогню для того, аби провести відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Про це розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Важливо, аби всі сторони — так зване "ДНР" та українські збройні сили — оголосили припинення вогню, для того, щоб роботи розпочались (на Донецькій фільтрувальній станції). Я буду продовжувати зі своєї сторони підтримувати всю необхідну роботу для відновлення інфраструктури у так званому трикутнику Авдіївка — Донецький аеропорт — Ясинувата", — сказав він.

Він також наголосив, що всі сторони "мають обов’язково припинити вогонь, відвести важке озброєння, припинити наступ і повністю забезпечити і посприяти відновлювальним роботам".

Нагадаємо, вчора Хуг заявив, що у Донецьку без електрики залишилася фільтрувальна станція, що постачає водою Донецьк, Ясинувату, а також Красногвардійський район Макіївки.