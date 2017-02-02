Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав конкурсантів

Відбулось засідання, під час якого провели перший і другий тури конкурсного відбору серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії 2017 року, повідомляє сайт Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У засіданні взяли участь: Голова Комітету – Юрій Щербак, заступник Голови Комітету – Сергій Тримбач, керівник Секретаріату Комітету – Вікторія Костюченко, члени Комітету – Дмитро Богомазов, Сергій Буковський, Микола Гобдич, Любов Голота, Григорій Гусейнов, Андрій Дончик, Дмитро Дроздовський, Марія Задорожна, Сергій Жадан, Анатолій Криволап, Юрій Ланюк, Юрій Макаров, Олександра Олійник, Тарас Петриненко, Сергій Савченко, Ростислав Семків, Мирослав Слабошпицький, Елеонора Соловей, Наталія Сумська, Олександра Теліженко.

На засідання також були запрошені експерти: Михайло Слабошпицький, Володимир Войтенко, Іван Рябчій, Марина Черкашина-Губаренко, Ольга Петрова і Олег Вергеліс.

За результатами розгляду і відбору літературно-мистецьких творів, висунутих експертами, членами Комітету, культурними інституціями, до третього туру конкурсу допущено:

- у номінації «Література, публіцистика, журналістика» ‑ Іван Малкович (книга поезій «Подорожник з новими віршами»), Віталій Портников (публіцистичний цикл у двох книгах: «Богородиця у синагозі» та «Тюрма для янголів»), Василь Портяк (книга «Охоронителі діви»), Андрій Содомора (книга «Поезія. Проза»), Андрій Цаплієнко (книга оповідань «Книга змін», серія телесюжетів з лінії фронту), Іван Яцканин (книги «Мить блискавки» та «Пора вузеньких вулиць»);

- у номінації «Музичне мистецтво» ‑ Галина Батьковська, Леся Репецька (музична програма «Сестри Тельнюк: наш Шевченко»), Тарас Компаніченко (твори історико-культурної спадщини Руси-України та радіоцикл «Хорея козацька»), Богдана Фроляк (Симфонія-Реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»);

- у номінації «Візуальні мистецтва» ‑ Олександр Дубовик (арт-проект «Архів застережень»), Микола Малишко (мистецький проект «Лінія» (Скульптура));

- у номінації «Кіномистецтво» ‑ Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»), Вікторія Трофіменко, Ярослав Пілунський, Владлен Одуденко, Олег Мосійчук і Віктор Демерташ (художній фільм «Брати. Остання сповідь»).

Третій конкурсний тур заплановано на 20 лютого.