Лондон виступає проти проведення нового референдуму щодо відділення Шотландії від Британії

Лондон не сприятиме Шотландії в проведенні нового референдуму щодо відділення від Великобританії за цього скликання парламенту, повноваження якого спливають в 2020 році.

Про це в четвер, 2 лютого, заявив міністр оборони Великобританії Майкл Феллон. "Ми чітко дали зрозуміти, що потреби в новому референдумі немає", - цитує міністра інформагенція Reuters.

За словами Феллона, перша міністр Великобританії та лідер руху за незалежність Нікола Стерджен "повинна поважати рішення Шотландії залишитися у складі Сполученого Королівства у 2014 році та рішення Сполученого Королівства покинути Євросоюз".

У свою чергу, Стерджен у дописі в мережі Twitter зазначила, що блокування партією консерваторів повторного референдуму щодо незалежності Шотландії стане "катастрофічним кроком".

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей також вважає, що спробу Шотландії домогтися незалежності було "закрито" на референдумі 2014 року: "Ми вважаємо, що це питання було вирішене у 2014 році. Нещодавні опитування не вказують на те, що щось суттєво змінилося у поглядах (шотландців) навколо другого референдуму".

Вихід Великобританії з ЄС активізував дискусію щодо нового референдуму про незалежність Шотландії.

Нагадаємо, сьогодні Палата громад британського парламенту в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу.