Маккейн закликав Трампа надати Україні летальну зброю та посилити тиск на РФ

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США сенатор-республіканець Джон Маккейн звернувся з відкритим листом до президента країни Дональда Трампа, закликавши його надати Україні летальну оборонну зброю та посилити економічний тиск на Росію.

Лист оприлюднений на офіційній сторінці сенатора, передає Укрінформ.

"Бурхлива кампанія Володимира Путіна щодо дестабілізації та розчленування суверенного народу України не зупиниться доти, поки він (Путін – ред.) не зустріне сильної і рішучої відповіді",- наголосив сенатор.

Маккейн підкреслив, що у світлі останніх російських атак та перспектив майбутньої агресії проти України, він "закликає (президента США – ред.) реалізувати повноваження, визначені Національним законом про фінансування оборонних потреб на 2017-й фінансовий рік, та надати Україні оборонну летальну допомогу, щоб вона могла захистити свою територію проти подальших втручань з боку Росії та її сепаратистських ставлеників".

Водночас, Маккейн звернув увагу, що Росія продовжує окупувати Крим і дестабілізувати Україну. У цьому зв'язку він наголосив на необхідності "зберегти діючі санкції проти Росії".

Крім того, сенатор-республіканець закликав президента США розширити санкції проти РФ з огляду на її спроби втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу.