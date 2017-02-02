Меркель вперше відвідає Туреччину після невдалої спроби держперевороту

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в четвер відвідає Туреччину вперше після невдалого перевороту в липні минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Меркель проведе переговори з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом а також, як очікується, зустрінеться з членами головної світської і Прокурдської опозиційної партії.

Головними темами візиту Меркель стануть: міграційна проблема, співпраця в боротьбі проти "Ісламської держави" в Сирії, обмін розвідувальною інформацією та захист прав людини.

Також Меркель планує обговорити ситуацію з розміщенням німецьких винищувачів "Торнадо" на авіабазі "Інджирлік" на півдні Туреччини.

Окрім того, конфліктними питання у двосторонніх відносинах Німеччини і Туреччини залишаються питання звинувачень з боку Туреччини щодо підтримки забороненої Робочої партії Курдистану (РПК), яка веде три десятиліття веде боротьбу з владою Туреччини.