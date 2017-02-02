Меркель закликала Туреччину підтримувати свободу слова і ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана поважати демократичні цінності, зокрема свободу слова та преси.

Про це очільниця німецького уряду заявила під час свого візиту до Анкари у четвер, 2 лютого, передає DW.

За словами Меркель, під час "радикальних змін", які відбуваються в Туреччині, "розподіл влади та свобода слова мають бути захищені". Вона наголосила, що запроваджені після невдалого перевороту реформи не повинні шкодити політичній різноманітності.

"Опозиція є частиною демократичної держави", - зазначила Меркель, наводить її слова інформагентство dpa. Раніше Берлін неодноразово висловлював побоювання щодо звуження демократії в Туреччині.

Лідери країн також підняли питання боротьби з тероризмом. Ердоган відзначив, що обговорив з Меркель співпрацю у протидії терористам, вирішенні кризи біженців та можливі спільні кроки в Сирії. Турецький президент, чиї повноваження значно розширить запланована конституційна реформа, наголосив, що "жодна інша країна не бореться з "Ісламською державою" так затято, як Туреччина".

Нагадаємо, понад 90 тисяч державних службовців Туреччини були звільнені після спроби перевороту 15 липня минулого року.