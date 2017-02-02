Мінгареллі закликав сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння

Для забезпечення стабілізації ситуації на Донбасі необхідно, щоб сторони дотримувалися режиму припинення вогню та відвели за відповідні лінії важке озброєння.

Про це журналістам повідомив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає УНН.

"Необхідно надати доступ для спостерігачів ОБСЄ і очевидно необхідно забезпечити все необхідне, щоб уникнути знищення економічної інфраструктури та населення на цій ділянці. Ми закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись режиму припинення вогню та відвести важке озброєння. Ми сподіваємося, що це можливо забезпечити через роботу тристоронньої контактної групи, а також через "нормандський формат" необхідно знайти політичне рішення шляхів імплементації мінських угод", - сказав він.

Нагадаємо, бойовики двічі використали "гради" на Маріупольському напрямку.