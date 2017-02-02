На Волині збирають допомогу мешканцям Авдіївки та українським військовим

Цієї неділі з вантажем зібраних речей, продуктів та медикаментів в Авдіївку вирушать представники волонтерського центру «Серце патріота». Загалом за час неоголошеної війни ці волонтери побували на сході з благодійними вантажами вже до півтори сотні разів.

Керівник волонтерського центру «Серце патріота», депутат Луцької міської ради «укропівець»Сергій Балицький закликав лучан долучитися до збору гуманітарної допомоги постраждалим мешканцям Авдіївки. Повезуть її і українським військовим, які тримають там оборону. Зібране лучанами і волинянами доповнить гуманітарний вантаж від партнера волонтерського центру «Серце патріота» – українсько-німецької організації «Серце для України», котра також розпочала формування благодійного вантажу.

Про збір допомоги мешканцям Авдіївки та українським військовим оголосила і волонтерська група «Волинь SOS». Військовим збирають буржуйки, газові горілки, хімічні грілки, зігрівайки, теплий одяг, теплі шкарпетки, рукавиці, лікувальні чаї, медикаменти, термоковдри і т.д. Мешканцям Авдіївки – генератори, медикаменти, дитяче харчування, сухі борщі, теплі речі, ковдри. Частину медикаментів для цивільного населення уже придбали у Волинському центрі допомоги учасникам АТО. Гуманітарний вантаж «Серце патріота» повезе на схід, відправившись з Театрального майдану Луцька, від стели загиблим на Майдані та в так званому АТО волинянинам.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк