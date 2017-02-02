Наливайченко: Україна має активніше надавати докази військових злочинів РФ

Україна має активніше надавати до євросудів докази військових злочинів РФ, вважає лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко.

Про це він заявив в ефірі каналу «112-Україна».

За його словами, зараз час, коли Україна має перейти в міжнародно-правовий наступ.

Потрібно надавати докази в ООН, в європейські суди: «У Радбезі ООН мають знати, хто застосував «ГРАДи», звідки лунають постріли, хто саме обстрілює мирне населення», - наполягає політик.

Наливайченко закликав не забувати, що загострення на фронті матиме перспективу юридичних позовів.

«Європейські дипломати уникають називати речі своїми іменами. Ми не стріляємо по нашій Авдіївці, це очевидно, але треба це доводити світу!», - наголосив лідер Руху «Справедливість» і додав, що зараз відбувається акт насильства проти мирного міста Авдіївка.