Нижня палата парламенту Британії проголосувала за початок Brexit

Палата громад британського парламенту в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), передає УНН.

Після двох днів дебатів в парламенті законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 498 депутатів, проти виступили 114.

Проти виступили Шотландська національна партія і ліберальні демократи. Також Brexit не підтримали 47-депутатів лейбористів і один консерватор, які пішли проти лінії своїх партій.

Під час обговорення міністр з питань виходу Великої Британії з Євросоюзу Девід Девіс нагадав депутатам, що якщо вони не схвалять законопроект, то підуть проти волі народу.

Друге читання законопроекту, під час якого він буде обговорюватися більш докладно, призначено на 6 лютого.

Законопроект був внесений до парламенту після рішення Верховного суду країни, який постановив, що уряду потрібна згода законодавців для формального запуску переговорів з Брюсселем про вихід з ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Британії хоче запустити Brexit 9 березня.