Посольство України в Іспанії надаватиме підтримку Зозулі у зв’язку з ситуацією в "Райо Вальєкано"

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба прокоментував скандальний зрив трансфера українського футболіста Романа Зозулі до іспанського клубу Райо Вальєкано та звинувачення його у "нацизмі" радикально налаштованими фанатами.

Він також пообіцяв, що посольство України у королівстві Іспанія надаватиме підтримку українському нападнику, повідомляє ТСН.

"Ми працюємо у цьому плані, але поки ще недостатньо інформації. Уже звернулися до нашої федерації (ФФУ – ред.), щоб отримати від них підтримку. Підтримка з боку посольства надається і буде надаватися. Вплив буде, але ефективність залежить від багатьох факторів", - заявив посол.

Він також пообіцяв, що посольство звернеться до футбольної ліги Іспанії вже сьогодні, 2 лютого.

За словами Щерби, посольству поки що не вдалося зв'язатися з футболістом, оскільки його телефон не відповідає. Він також висловив переконання, що цькування Зозулі радикально налаштованими фанатами не є випадковим.

"Ці акції - вони керовані, це є частиною гібридної війни, це не якась акція, яка виникла на рівно місці. Впевнений, що сплановано. Одразу з'явилося все: відео його конфлікту ще у "Дніпрі", скріншоти коментарів. А для чого робиться вся ця війна? Щоб досягти своїх цілей – дискредитації України. Треба підтримати Романа. І доводити, що допомога армії, яка бореться за цілісність країни - це дуже патріотично, а не переводити у площину, яку намагаються деякі сили", - сказав посол.

Зазначається також, що посольство координуватиме дії щодо звернення до футбольної ліги Іспанії разом із клубом Зозулі Бетісом, яке команда зараз готує разом із юристами.

Нагадаємо, що через абсурдні звинувачення у нацизмі Зозуля не виступатиме у "Райо Вальєкано".