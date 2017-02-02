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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Постпред України в ООН: Нова адміністрація президента США не визнає Крим російським

2 лютого, 2017 - 09:07
Фото Твіттер @YelchenkoUN

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що адміністрація нового президента США не визнає Крим частиною Росії.

За словами Єльченка, в цьому його запевнила постпред США в ООН Ніккі Хейлі, повідомляє телеканал 112.

"Вона (Хейлі – ред.) підтвердила найбільш базові речі, які стосуються політики США стосовно України, - то, що вони повністю підтримують нашу територіальну цілісність", - сказав український дипломат.

Крім того, за його словами, Хейлі запевнила, що відносини США і України не будуть вестися на шкоду останньої.

Джерело: 112 Україна
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