"ПриватБанк" можна продати через 3-4 роки, - Гонтарева

Глава Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що держава може продати націоналізований "Приватбанк" протягом трьох-чотирьох років.

"Банк реально продати з гарним для держави мультиплікатором, але, можливо, на це доведеться витратити 3-4 роки. ЄБРР вже запросили брати участь у капіталі. Вірю, що там буде success story", - сказала Гонтарева.

Вона також повідомила, що це питання вже обговорювалося з міністром фінансів Олександром Данилюком.

"Спочатку має бути прийнята стратегія управління держбанками. Стара стратегія, яку ми писали ще з Наталією Яресько (попередницею Данилюка. - ред.), після націоналізації "Приватбанку" застаріла. Зараз держава контролює 50% банківського ринку", - зазначила Гонтарева.

За її словами, на сьогоднішній день в "Приватбанку" хороший баланс, а неякісний кредитний портфель повністю зарезервований.

"Якщо екс-акціонери реструктуризують його, то нинішній рівень капіталу буде навіть надмірним, і гроші будуть повертатися державі", - додала Гонтарева.

Нагадаємо, кредитори "ПриватБанку" подали в суд через втрату коштів.