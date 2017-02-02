Сенат затвердив Тіллерсона на посаді держсекретаря США

Сенат США затвердив колишнього очільника компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США.

Про це повідомляє Голос Америки.

Кандидатуру Тіллерсона підтримали 56 сенаторів, проти були 43.

"За" проголосували усі законодавці-республіканці. До них також приєднались 4 демократів.

Тіллерсона вважають близьким до Володимира Путіна, бо він багато років працював з російськими компаніями та навіть отримав державну нагороду Росії.

Втім у ході слухань у Сенаті Тіллерсон зумів переконати низку критично налаштованих законодавців, що виступає за збереження санкцій щодо Росії до виконання нею вимог Мінських угод.

Він також висловився за військову підтримку України аж до надання їй летальних оборонних озброєнь. Численні оглядачі відзначили, що його позиція щодо Росії є жорсткою.