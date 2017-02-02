Суд дав дозвіл на затримання екс-президента Януковича

Печерський райсуд Києва виніс рішення про затримання колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується після втечі з країни на території Росії.

Про це йдеться у відповідній постанові, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

"У зв'язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_1 (Януковича – ред.) від органів досудового розслідування та суду; закінченням 27.01.2017 року терміну дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2016 року, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 (Януковичу) у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, у скоєнні яких він підозрюється та неможливість запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, виникла необхідність у наданні дозволу на затримання останнього, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у документі.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора з метою приводу Януковича для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Надати дозвіл органу досудового розслідування на затримання підозрюваного ОСОБА_1 (Янукович), 9 липня 1950 року народження, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в постанові.

Раніше повідомлялося, що суд також наклав арешт на плавзасоби ТОВ "Танталіт", що знаходилися на території колишньої резиденції Януковича.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко вручив адвокату Януковича повідомлення про підозру екс-президента в державній зраді.

Нагадаємо, адвокат родин Небесної сотні Маркіян Галабала заявив, що розслідування кримінального провадження про державну зраду Віктора Януковича має бути завершено до квітня 2017 року.