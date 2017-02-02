Туск закликав РФ застосувати свій вплив на бойовиків на Донбасі

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав Росію застосувати свій вплив на бойовиків на Сході України, щоб зупинити ескалацію конфлікту, яка мала місце останніми днями.

"Бої мають бути припинені негайно. Режиму припинення вогню мають дотримуватися, - заявив Туск під час прес-конференції у Брюсселі в четвер, 2 лютого. - Росія повинна використати свій вплив на проросійських сепаратистів, щоб ті припинили бойові дії".

За словами Туска, які наводяться в повідомленні на сайті Європейської Ради, "гуманітарна ситуація в Авдіївці стає критичною". Туск також вказав на необхідність відведення озброєнь та надання необмеженого доступу співробітникам ОБСЄ, передає DW.

Як відомо, загострення в Авдіївці розпочалося в ніч на 29 січня.

Нагадаємо, Туск заявив, що самовпевнений Китай та агресія Росії проти України є джерелами головних зовнішніх загроз для Євросоюзу.