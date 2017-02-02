Може найважливішим із наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе
Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Туск закликав РФ застосувати свій вплив на бойовиків на Донбасі

2 лютого, 2017 - 16:06
Фото Reuters

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав Росію застосувати свій вплив на бойовиків на Сході України, щоб зупинити ескалацію конфлікту, яка мала місце останніми днями.

"Бої мають бути припинені негайно. Режиму припинення вогню мають дотримуватися, - заявив Туск під час прес-конференції у Брюсселі в четвер, 2 лютого. - Росія повинна використати свій вплив на проросійських сепаратистів, щоб ті припинили бойові дії".

За словами Туска, які наводяться в повідомленні на сайті Європейської Ради, "гуманітарна ситуація в Авдіївці стає критичною". Туск також вказав на необхідність відведення озброєнь та надання необмеженого доступу співробітникам ОБСЄ, передає DW.

Як відомо, загострення в Авдіївці розпочалося в ніч на 29 січня.

Нагадаємо, Туск заявив, що самовпевнений Китай та агресія Росії проти України є джерелами головних зовнішніх загроз для Євросоюзу.

Новини партнерів
Loading...