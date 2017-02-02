У Білому домі спростовують пом'якшення санкцій проти ФСБ РФ

Внесення коректив щодо запроваджених у грудні минулого року санкцій США проти ФСБ Росії жодним чином не потрібно трактувати як їх пом'якшення.

З такою заявою виступив у четвер під час брифінгу в Білому домі речник адміністрації президента США Шон Спайсер, передає Укрінформ.

"Ми не пом'якшували їх (санкції проти ФСБ РФ – ред.). Наскільки я розумію, це звичайний розвиток подій", - зауважив речник Білого дому.

За його словами, "це досить звичайна практика для Міністерства фінансів, коли після запровадження санкцій повертаються до цього питання, щоб переглянути, чи немає потреби зробити окремі виключення для різних виробництв або продукції та послуг".

При цьому, офіційний представник адміністрації наголосив, що рішення Мінфіну не являє собою будь-якої зміни політики по відношенню до введених у грудні російських санкцій.

Тим часом, Спайсер не став коментувати подальші питання, адресувавши їх до Міністерства фінансів.

Нагадаємо, Мартін Шульц виступив проти зняття санкцій із Росії.