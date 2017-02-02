У Британії готують масштабний протест проти візиту Трампа

У Британії новостворена організація "Stop Trump Coalition", серед членів якої є відомі люди зі сфери мистецтва та політики, готує масштабний протест проти візиту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Guardian, яке отримало лист від новоствореної коаліції, який також був направлений британському прем'єру Терезі Мей та членам її уряду, передає Європейська правда.

"Музиканти, депутати, активісти та гумористи обіцяють провести найбільшу демонстрацію в історії Великої Британії в знак протесту проти візиту Дональда Трампа до Британії", - зазначає видання.

Активісти вважають політичні дії Трампа "небезпечними та спірними", зокрема щодо заборони громадянам семи країн в'їзду до США.

За інформацією The Guardian, противники візиту Трампа сподіваються мобілізувати понад 1 млн людей на вулицях Лондона, щоб президент США почув їх. Проте дата проведення акції ще не визначена.

"Це наш обов'язок як громадян висловитися. Ми виступаємо проти цього державного візиту до Британії та заявляємо про проведення однієї з найбільших демонстрацій в історії Великої Британії, щоб дати нашому уряду, та всім у світі зрозуміти, що цей візит не від нашого імені", - йдеться у листі.

Раніше повідомлялося, що британський уряд не скасує державний візит до країни президента США Дональда Трампа, оскільки такий крок "перекреслить" усі домовленості, досягнуті британським прем'єр-міністром Терезою Мей під час її візиту до США.

У свою чергу, депутати парламенту Великої Британії 20 лютого проведуть дебати щодо того, чи надавати дозвіл на державний візит до країни президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, прокурор Сан-Франциско Денніс Еррера подав позов, який оскаржує указ президента США Дональда Трампа про обмеження фінансування так званих міст-притулків, які відмовляються видавати нелегальних мігрантів владі.