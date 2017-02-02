У ФРН мігрантам пропонують гроші за добровільний виїзд з країни

У Німеччині почала працювати програма, яка пропонує прохачам притулку повернутися на батьківщину в обмін на фінансову допомогу від німецького уряду.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Програма "StartHilfe Plus", що приблизно перекладається як "Початкова допомога плюс", почалася в середу. На реалізацію програми виділили близько 40 млн євро.

В рамках багаторівневої системи "StartHilfe Plus", людям з низькими шансами отримати притулок в Німеччині будуть пропонувати фінансову допомогу за повернення на батьківщину, особливо якщо вони погодяться на це, перш ніж їхні заяви будуть розглянуті.

Прохачі притулку старше 12 років, які відкличуть своє клопотання про надання притулку до завершення процедури розгляду, отримають 1200 євро.

Люди, чиї клопотання були відхилені, отримають 800 євро, якщо вони погодяться не оскаржувати рішення і залишать Німеччину. Додаткові виплати також передбачені для сімей і дітей у віці до 12.

Програма має кілька обмежень, спрямованих на зниження ризику зловживань. Люди з певних країн або регіонів, в тому числі із західних Балкан, не мають права на допомогу. Крім того, сирійські громадяни також не підпадають під дію програми.

У 2016 році близько 55 тисяч осіб добровільно повернулися на батьківщину з Німеччини - це збільшення порівняно з попереднім роком (близько 35 тисяч в 2015 році).