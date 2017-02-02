У Києві відкрито 29 пунктів прийому речей для мешканців Авдіївки

У зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на сході країни, у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для жителів міста Авдіївка, які постраждали від активізації бойових дій. Всього налічується 29 пунктів прийому речей.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

"У першу чергу необхідні: ковдри шерстяні; куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки; свічки; памперси для дорослих і дітей", - йдеться у повідомленні.

Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву - в Києві їх налічується 29.

Їх можна знайти за такими адресами:

Нагадаємо, сьогодні з Вінниці відправили гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки.