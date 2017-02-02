У Львові демонструють бароково-ренесансне "Свято"

Виставку "Свято" художників Андрія Коваленко та Ольги Ковтун днями презентували в галереї сучасного сакрального мистецтва "Iconart" у Львові. Це вже не перша виставка мтців у Львові, проте перша власне у поданому ними жанрі. Адже зазвичай вони працюють у царині сакрального мистецтва. На даній ж виставці автори присвятили свою увагу виключно українському жіночому образу. Побутові деталі, орнаменти вишивок, головні убори – представлені не як фольклорні елементи, але як оздоби казкових сцен.

"Вихованці майстерні Миколи Стороженка у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури доволі рано проявили себе як непересічні митці з власною живописною манерою. Занурившись у вивчення українського та європейського ренесансного й барокового живопису, художникам вдалось створити особливий світ барв, знаків та образів, котрі ні з чим не сплутаєш. У гамірному світі нових технічних здобутків Ольга Ковтун та Андрій Коваленко знаходять місце для тиші давно проминулих епох, запрошуючи кожного з нас, глядачів, зазирнути у цей, майже казковий світ", - розповів куратор Iconart Маркіян Філевич.

Митці інтенсивно беруть участь у виставковій діяльності, представляючи свої твори в Україні та закордоном. Картини Ольги та Андрія прикрашають чимало приватних збірок. Художники зізнаються - творять те, що на душі.

"Хочеться робити те, що на душі. Якось готувалася до виставки за кордоном. Думала, а чи сприймуть там це, чи буде це їм цікаво?... А потім подумала, що треба робити те, що близько до серця", - розповіла Оля Ковтун.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора