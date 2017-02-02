У посольстві України в США назвали орієнтовну дату візиту Порошенка у Вашингтон

Орієнтовними числами візиту Президента Петра Порошенка до США наразі є період з 21 по 23 лютого, крім того, наразі посольство в тісному контакті з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо ймовірної зустрічі президентів.

Про це в повідомили в прес-службі посольства України в США, передає УНН.

"Наразі відомо, що в 20-х числах, перша половина - з 21 по 23 число, Президент буде в США", - розповіли в посольстві.

Крім того, на питання щодо імовірної зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у посольстві зазначили, що наразі це питання обговорюється.

"Ми в тісному контакті з командою Трампа. Зараз це на стадії опрацювання, тобто так швидко воно ніколи не вирішується. Це буде ближче до дат відомо", - додали в посольстві.

Нагадаємо, Порошенко перервав візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці.