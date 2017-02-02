У Румунії третій вечір тривають антикорупційні протести

В центрі Бухареста на Площі Перемоги зібралися понад 30 тисяч людей і кількість учасників антикорупційного протесту зростає.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Mediafax.

Це третій вечір протестів поспіль. Деякі протестувальники принесли квіти для поліцейських. Люди вигукують - "Жандарми з нами".

Жандарми роздавали листівки з повідомленнями, в яких учасникам акції радять відходити від агресивних людей. Очевидно, румунські правоохоронці не хочуть повторення вчорашніх сутичок з демонстрантами.

За інформацією Digi24.ro, загалом по всій країні на вулиці вийшли близько 140 тисяч осіб.

У середу в Румунії пройшли наймасовіші за останні 25 років протести, в яких взяли участь до 300 тисяч людей.

Нагадаємо, уряд Румунії ввечері 31 січня попри масові протести ухвалив постанову, що декриміналізує низку злочинів і дозволяє багатьом корупціонерам уникнути відповідальності.

Нова постанова, зокрема, декриміналізує корупційні діяння і випадки перевищення повноважень та зловживання службовим становищем, якщо збитки не перевищують 200 тисяч леїв (47 800 доларів).

Необхідність амністії для окремих категорій злочинців в уряді раніше пояснили переповненістю в'язниць.

Єврокомісія 1 лютого виступила з жорстким попередженням до уряду Румунії через прийняту постанову і наголосила на необхідності незворотного прогресу у боротьбі з корупцією.

2 лютого президент Румунії Клаус Йоханніс оскаржив у Конституційному суді постанову уряду і закликав Кабінет міністрів скасувати цей документ.

Прем'єр Румунії заявив, що не скасує постанову і має намір і далі виступати з ініціативами про декриміналізацію деяких злочинів, пов'язаних з корупцією.