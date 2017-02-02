У штаб-квартирі НАТО обговорили питання воєнних реформ в Україні

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Спільної робочої групи Україна–НАТО з питань воєнної реформи.

Метою проведення заходу є поглиблення партнерських взаємовідносин між Україною та НАТО і визначення подальших кроків та механізмів взаємодії у питаннях реформування сектору безпеки і оборони, зокрема з питання досягнення взаємосумісності з державами-членами Альянсу шляхом впровадження стандартів НАТО, передає прес-служба МВС України.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Василь Серватюк розповів учасникам зустрічі про основні здобутки прикордонного відомства України і про продовження системного розвитку та реформування відомства як правоохоронного, що виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону в умовах військової агресії та провокативних дій РФ.

Під час зустрічі Серватюк підкреслив, що всі проведені реформи лежать в площині європейської інтеграції та єдиного безпекового простору, а основні напрямки реформування полягають, насамперед, в удосконаленні законодавства та підвищенні боєздатності й нарощення оборонної спроможності.

Нині для Державної прикордонної служби України як складової сектору безпеки і оборони співпраця з НАТО є одним із пріоритетів.

Окремо Серватюк подякував за два практичні спільні проекти, перший з яких уже майже завершено. Він дозволив очистити один з об’єктів відомства в Житомирській області від радіоактивного забруднення внаслідок військової діяльності за часів Радянського Союзу. Другий проект нещодавно започатковано за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки».

Наприкінці свого виступу заступник голови Держприкордонслужби України зауважив, що на шляху реформування одним із пріоритетів залишається питання підвищення захищеності державного кордону, зокрема посилення східної ділянки кордону та запровадження принципів «інтелектуального кордону».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що готовий провести референдум про перспективи членства України в НАТО.