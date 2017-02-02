Українку Оксану Линів призначили головним диригентом австрійської опери Граца

Українка Оксана Линів призначена головним диригентом опери та філармонійного оркестру австрійського міста Грац.

Про це повідомляє прес-служба австрійської опери, передає 112.ua.

Контракт Линів починається в сезоні 2017-2018 р. і триватиме до сезону 2019-2020 р. включно.

Оксана Линів починала кар'єру у Львівській музичній академії України. У 2004 р. вона посіла 3 місце на Міжнародному дирижерському конкурсі імені Густава Малера в Бамберзі. Оксана Линів вважається однією з кращих диригентів молодого покоління.

Вона нагороджена титулом "Зірка 2015 року" в номінації "Класика" і призом Мюнхенського оперного фестивалю. Четвертий сезон поспіль Оксана Линів працює на посаді диригента і музичної помічниці генерального музичного директора Баварської державної опери Кирила Петренка в Мюнхені.

За замовленням Баварського Радіо Воан записала твори Скрябіна, Любави Сидоренко та Бориса Лятошинського з Бамбергським симфонічним оркестром.

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