Українські митці вимагають виконання законодавства щодо присутності в радіоефірі україномовних пісень

В інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція та флеш-моб українських митців, громадських діячів та журналістів. Метою є бажання привернути увагу суспільства та керівників вітчизняних радіостанцій до виконання законодавства щодо присутності в радіоефірі україномовних пісень.

Захід організований Громадською спілкою «Музичний батальйон», яка свого часу, поряд з іншими активістами, активно домагалася схвалення Верховною Радою України відповідного Закону, який би передбачав збільшення фіксованої частки українських пісень в ефірі радіостанцій.

Письменник і громадський діяч Віталій Капранов зазначив, що Закон № 3822 передбачає на першому етапі 25 відсотків україномовного продукту на годину ефіру. Через рік ця цифра має зрости до 30 відсотків, а через два роки – 35 відсотків. Законодавець передбачив таким чином поступове розширення україномовного середовища в радіоефірі. Цей Закон також передбачає що під час ведення безпосередньо самих радіо програм української мови має звучати не менше 60 відсотків. Але чіткого механізму контролю досі немає. Саме тому громадськість просто зобов’язана взяти цю місію на себе!

«Ми прагнемо будувати свій український світ натомість насаджуваного зовні «русскаго міра», – наголосив керівник гурту «Тінь сонця»Сергій Василюк. Збільшення української мови в радіоефірі, переконаний, сприятиме розширенню вживання рідної мови і в більш широкому,побутовому вжитку».

Представниці українського гурту «Врода», які виконують переважно українські народні пісні розповіли, що мають проблему з таким продуктом, адже автором пісень є народ, а програмні редактори вимагають «персонального авторства», посилаючись на певні статті законодавства. Виконавиці висловили надію, що із часом бажання співати й говорити українською буде настільки природнім, що нікого не варто буде в цьому переконувати, тим паче обмежувати квотними рамками.

Олександр Ярмола, лідер гурту «Гайдамаки» наголосив, що нинішня громадська акція є початком постійного громадського контролю за ефіром. Він засумнівався в ефективності Національної ради України з питань телерадіомовлення, яка, власне, покликана, як державний позавідомчий орган контролювати ситуацію. «Схоже, - зазначив О. Ярмола, - нам доведеться контролювати ще й саму Нацраду, якщо вона проявлятиме лояльність та беззубість до порушників. Масовий моніторинг громадськості вітчизняного радіоефіру не дасть змоги чиновниками приховати істинну суть речей».

На завершення, модератор заходу, автор та виконавець Сергій Файфура провів жеребкування серед присутніх. Із символічної «каски Майдану» кожен мав змогу дістати папірець з назвою української радіохвилі, яку він зобов’язується постійно слухати, звертаючи увагу на дотримання квотного законодавства. Більше того, процес моніторингу буде оприлюднюватися в мережі Фейсбук із відповідними коментарями. До цієї акції можуть долучитися усі бажаючі. Основне, щоб радіостанції чітко знали: їх чують!

Микола ГРИЦЕНКО