"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для придбання квитків online

ПАТ "Укрзалізниця" розвиває мобільні сервіси для пасажирів. Сьогодні впроваджено мобільний додаток для придбання квитків online для Аndroid. Незабаром ця послуга стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS.

Таким чином клієнти зможуть зручно та оперативно купувати залізничні квитки за допомогою своїх гаджетів. Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах.

"Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів, щоб вони змогли відчути, що Укрзалізниця працює для клієнта. Окрім розробки та запровадження мобільних сервісів, ми фокусуємося також на придбанні нових пасажирських вагонів, зміні їхнього дизайну, осучаснюємо постільну білизну, прагнемо надавати послуги нової якості, щоб наші пасажири почувалися комфортно, а подорожі приносили їм приємні враження", – зазначив голова правління Войцех Балчун.

У свою чергу, у листопаді минулого року Укрзалізниця впровадила мобільну версію сайту: booking.uz.gov.ua.

У першому півріччі 2017-го розпочнеться встановлення на залізничних вокзалах терміналів самообслуговування, найперший з’явиться у Києві.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що системних реформ на "Укрзалізниці" поки немає.