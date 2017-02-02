В Авдіївці не припиняються обстріли, - кореспондент

Кореспондент телеканалу "112 Україна", який знаходиться в 20 км від Авдіївки, в ефірі телеканалу повідомив про безперервні обстріли міста, які чути за багато кілометрів.

"Ми поки не в Авдіївці, ми намагалися проїхати в цей населений пункт. В 20 км від Авдіївки ми зупинилися, так як на трасі попереду нас було видно кілька дуже потужних спалахів і пролунали вибухи. Ми поки вирішили зупинитися і перечекати. Ми чуємо, що зараз йде артилерійський обстріл, наскільки розумію, працює реактивна і ствольна артилерія. Обстріли поки що не припиняються, ми чекаємо вже півгодини", - говорить кореспондент.

Як відомо, в районі Авдіївки вже п'ятий день не припиняються обстріли. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи.

Станом на 2 лютого з Авдіївки було евакуйовано 183 мирних жителів, 107 з них - діти.

Нагадаємо, за день у зоні АТО загинуло 2 українських військових, ще 9 поранені.