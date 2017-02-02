В Авдіївці ніч минула відносно спокійно, - Жебрівський

Ніч в Авдіївці минула відносно спокійно, однак на околицях міста було чути, як обстрілювали позиції українських військових.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

“Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Хоча було чути як на околицях, по позиціях наших військових лупили гради і важка артилерія”, - написав Жебрівський.

За його словами, о 9:00 у ЗОШ №7 Авдіївки розпочалось навчання, сюди прийшли вчителі та учні з інших шкіл.

Температура теплоносія, завдяки Авдіївському коксохіму, у тепломережах міста становить 55 градусів. Таким чином, як повідомив голова Донецької ВЦА, у помешканнях температура становить близько 17 градусів тепла.

Також він зазначив, що вода у місто подається, каналізаційно-насосна станція працює.

“Військові підрозділи CIMIC разом із комунальниками міста допомагають відновлювати пошкоджені вчора російськими градами будинки. Зранку виїжджав з комунальниками і військовими до старої Авдіївки. В результаті вчорашнього обстрілу там пошкоджено (пошкодження різного характеру) 52 будинки”, - зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, НАТО закликає до негайного припинення вогню в Авдіївці.