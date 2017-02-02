В Авдіївці за 4 дні загинув 1 цивільний, ще 8 поранені, - Міноборони

За попередньою оцінкою, за період з 29 січня в Авдіївці від ворожих обстрілів загинув один і поранено вісьмох цивільних

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Еспресо.TV.

Він нагадав, що вчора вдень правоохоронці знайшли тіло місцевої мешканки, яка загинула від ворожого снаряда о 7 ранку.

Загалом унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 40 приватних будинків і шість квартир.

Аби уникнути гуманітарної катастрофи у місті, українські військові розгорнули 10 польових кухонь, організували роботу пунктів харчування та доставили мешканцям Авдіївки 5 тонн бутильованої води.

Крім того, підрозділи Збройних сил України налагодили процес постачання дров та перебувають у готовності розгорнути за потреби додаткові пункти обігріву.

Посилено працюють рятувальники, поліція, місцева влада.

Нагадаємо, що за минулу добу загинуло 2 українських військових, ще 14 поранені.