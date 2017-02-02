Військова прокуратура відкрила провадження через обстріл українського літака Росією

Військова прокуратура зареєструвала провадження через обстріл українського літака Ан-26 у районі Одеського газового родовища.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"Військова прокуратура відразу після прильоту літака зареєструвала провадження, зараз проводять експертизу, щоб встановити патрони, тому що цей доказ. Це докази гібридної військової агресії після анексії Криму. Куля, яка вилучена, експертиза пошкодження літака над територією України, від якої ще ніхто не відхрестився, — це докази. Хто саме стріляв, ми може, і не встановимо, але зона відповідальності вищого керівництва держави РФ перебуває в компетенції міжнародного кримінального суду. Ці докази збираються і туди будуть передані", - заявив Матіос.

Нагадаємо, в українській акваторії Чорного моря під час тренувального польоту був обстріляний український транспортний літак.

В свою чергу Міноборони РФ висловило протест українському аташе в зв'язку з нібито "небезпечним обльотом українським Ан-26" незаконно привласнених бурових вишок у Криму.

До Міноборони Росії було запрошено аташе з питань оборони при посольстві України в Росії для вручення військово-дипломатичної ноти.

У переданій ноті особливо відзначено, що дії українського літака розцінюються як провокаційні.