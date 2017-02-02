ЄС надасть Україні 27,2 млн євро на підтримку управління міграцією

Сьогодні в Києві відбулась офіційна презентація проекту "Підтримка управління міграцією та притулком в Україні", який впроваджуватиметься Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

Проект, розрахований на 3 роки, має загальний бюджет 27,2 мільйонів євро і передбачає створення інтегрованої інформаційної системи управління міграційними процесами, здійснення моніторингу міграційної динаміки та подальшу підтримку реформування українських органів державної влади, відповідальних за питання міграції, передає прес-служба МВС України.

"Це найбільший із усіх проектів ЄС у сфері міграції, що коли-небудь реалізовувалися у країнах Східного Партнерства. Ми надамо 27,2 мільйона євро у наступні три роки для впровадження проекту управління міграційними процесами та притулком в Україні", – зазначив Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Як зазначається у відомстві, проект допоможе МВС, Державній міграційній службі та Державній прикордонній службі швидше та ефективніше надавати послуги прикордонного контролю громадянам України та іноземцям.

Під час виконання заходів проекту українському прикордонному відомству буде передане серверне обладнання для облаштування пунктів пропуску. Це допоможе суттєво пришвидшити процес здійснення паспортного контролю та скоротити час перебування громадян у пунктах пропуску. Державній міграційній службі буде передане обладнання та програмне забезпечення для Центру обробки даних, що дозволить підвищити ефективність роботи електронних систем та забезпечити надійний захист персональних даних громадян.

Також у межах проекту до співпраці з ДМС та ДПС будуть залучені експерти із протидії корупції, права, інформаційних технологій та менеджменту. Одним із результатів їхньої роботи стане створення стандартних операційних процедур – інструкцій для роботи чиновників міграційних відомств у всіх ситуаціях при наданні адміністративних послуг. Європейська практика довела, що це дозволяє значно поліпшити взаємодію та порозуміння між громадянами та органами влади.

Крім того проект передбачає постійний моніторинг міграційної динаміки, що може стати основою для подальшого реформування органів, що опікуються питаннями міграції в Україні, та допомогти у розробці подальшої міграційної політики.