Європарламент підтримав безвізовий режим для Грузії

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян Грузії.

Про це повідомляється у Twitter комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

"Безвізовий режим для Грузії затверджено на сесії Європарламенту, наступним кроком є формальне ухвалення Радою ЄС", - йдеться у повідомленні.

"За" проголосували 553 депутати, "проти" - 66, утрималися - 22 євродепутати.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у четвер, 2 лютого, проголосує рішення щодо надання Грузії безвізового режиму.

Нагадаємо, після того, як рішення надати безвізовий режим буде проголосоване в Європарламенті, його має затвердити Рада Європейського Союзу.

На розгляді ЄП перебуває також проект рішення про скасування віз для громадян України, однак його розгляд наразі заблокований - країни-члени ЄС наприкінці минулого року ухвалили рішення про те, що подальші процедури у затвердженні українського безвізу почнуться після того, як буде схвалений механізм тимчасового призупинення безвізового режиму.

Після цього мають пройти міжінституційні переговори щодо скасування віз для України, далі це рішення повинні підтримати Європарламент та Рада ЄС.

Для фактичного початку дії грузинського безвізу це рішення також має пройти кілька стадій. Як повідомляється на сайті Європарламенту "безвізовий режим для Грузії набуде чинності того ж дня, як почне "механізм призупинення" безвізового режиму, ухвалений парламентом 15 грудня (минулого року. - Ред.)".

Відтак, з початком дії безвізу, громадяни Грузії, які мають біометричні паспорти, отримають право "перебувати на території ЄС без віз 90 днів протягом 180-денного періоду, що стосується бізнесменів або поїздок у приватних цілях, проте не матимуть права на роботу".

Також у тексті постанови зазначається, що "постійне виконання Грузією критеріїв (плану з лібералізації візового режиму. – Ред.), особливо щодо боротьбі з організованою злочинністю, буде належним чином контролюватися комісією".