Європарламент підтримав безвізовий режим для Грузії

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян Грузії.

Про це повідомляється у Twitter комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

"Безвізовий режим для Грузії затверджено на сесії Європарламенту, наступним кроком є формальне ухвалення Радою ЄС", - йдеться у повідомленні.

"За" проголосували 553 депутати, "проти" - 66, утрималися - 22 євродепутати.

#Visa waiver for #Georgia approved by #EPlenary 553/66/28 Next step, formal adoption by @EUCouncil | @GabrielMariya pic.twitter.com/z2xOK3Tfmn

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) 2 лютого 2017 р.