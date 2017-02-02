З Вінниці відправили гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки

За дорученням голови Вінницької ОДА Валерія Коровія в області створили оперативний штаб з надання допомоги жителям Авдіївки. Збір продуктів харчування, теплого одягу, будівельних матеріалів, зокрема дошок, плівки, утеплювачів, був оголошений в усіх районах області. Перший кількатонний гуманітарний вантаж вирушив із Вінниці сьогодні. Серед зібраних продуктів – чай, кава, олія, макаронні вироби, хліб, борошно та солодощі. Окрім цього, ковдри, пледи, генератори, буржуйки, теплий одяг усіх розмірів, а також сірники та свічки.

«У зв’язку із пошкодженням житлового масиву, багато помешкань в Авдіївці залишилися без вікон і дверей. Тому найбільш необхідними є будівельні матеріали – фанера, плівка, а ще обігрівачі, генератори і буржуйки, – повідомив голови вінницької ОДА Василь Броварний. – На першому засіданні штабу було вирішено виділити з обласного бюджету 350 тисяч гривень на закупівлю необхідних матеріалів для відновлення будівель жителів Авдіївки. Також була вказівка усім районним адміністрація долучитися до збору гуманітарного вантажу. Відгукнулося чимало приватних підприємців майже з усіх районів області».

Гуманітарний караван з усіх куточків Вінниччини привозять до Вінниці. Звідси допомога централізовано буде відправлена до Авдіївки.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора