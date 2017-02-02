За день у зоні АТО загинуло 2 українських військових, ще 9 поранені, - штаб

З початку доби в зоні проведення АТО зафіксовано 54 обстріли. Двоє українських військових загинули та ще дев’ятеро було поранено.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

У свою чергу, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 "Град" в районі Авдіївки. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя.

По Луганському та Пісках – міномети та БМП противника.

На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град "П". 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар'їнки вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку – з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку.

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник заявив, що нинішня активізація російсько-окупаційних військ в районі Авдіївки переслідує як військові, так і політичні цілі.