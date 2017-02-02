За минулу добу загинуло 2 українських військових, ще 14 поранені, - штаб

За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло 2 українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, 6 бойові травмування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло 2 українських військових, 14 бійців зазнали поранень, 6 отримало бойові травмування. Обидва воїни які загинули, це солдат і офіцер, загинули відбиваючи один із вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки. Один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще 4 наших бійців зазнали поранень на позиції Шахта Бутівка під час жорстокого обстріло ворога з гармат та мінометів, решта поранених і травмованих припадає на Авдіївку”, - сказав він.

Нагадаємо, що Мінгареллі закликав сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння.