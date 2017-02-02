Жодної зустрічі щодо систем ПРО не було скасовано, - офіційний представник НАТО

Офіційний представник НАТО в ексклюзивному коментарі "Дню" відреагував на заяву The Wall Street Journal про відкладення зустрічі з Україною щодо систем ПРО через небажання провокувати негативну реакцію росіян.

"Жодної зустрічі з будь-якою країною не було скасовано. Ми будемо продовжувати обмінюватись інформацією та консультуватися і співпрацювати з нашими сусідами і партнерами у міру необхідності, а також у поступовому і поетапному підходу", - заявив він.

"НАТО визнає і поважає інтереси інших країн щодо спроможностей системи ПРО (протиракетної оборони) НАТО. Останніми роками ми обговорювали ПРО з нашими партнерами і продовжуватимемо взаємодіяти з ними з цього питання. Метою НАТО є, наскільки це можливо, бути прозорим щодо ПРО - особливо, коли ми підвищуємо нашу обороноздатність", - наголошує офіційний представник.

Нагадаємо, що Північноатлантичний Альянс відклав плани щодо зустрічі з представниками української влади з приводу систем протиракетної оборони.

Західні офіційні особи зазначають, що такий крок свідчить про небажання НАТО провокувати негативну реакцію росіян.

"Існує певна політична делікатність щодо залучення України, оскільки очевидно, що це може викликати надмірну реакцію Москви", - пояснив співрозмовник видання The Wall Street Journal.

В Альянсі вважають, що для спілкування з Україною наразі "незручний час" через спроби президента США Дональда Трампа налагодити відносини з російським колегою Володимиром Путіним. Під час зустрічі передбачалося, що сторони обговорять роботу європейської системи ПРО та дії на випадок, якщо уламки збитої ракети, або перехоплювача впадуть на українську територію.