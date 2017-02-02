Через абсурдні звинувачення у нацизмі Зозуля не виступатиме у "Райо Вальєкано"

Форвард збірної України та іспанського ФК "Реал Бетіс" (Севілья), волонтер ЗСУ Роман Зозуля не виступатиме в оренді за мадридський “Райо Вальєкано” через політичний конфлікт, спровокований уболівальниками цієї команди.

Після переходу до Бетіса влітку 2016 року Зозуля лише раз вийшов в основному складі севільської команди, що сталося в 22-му турі чемпіонату Іспанії проти хіхонського Спортінга 22 січня. Всього за клуб гравець провів лише 150 хвилин в місцевій лізі. Судячи з усього, український нападник не входив у плани тренерського штабу іспанської команди.

Спортивний директор Бетіса Мігель Торресілья заявив, що клуб не буде перешкоджати трансферу футболістів, які будуть вважати зміну клубу корисною з точки зору професійного зростання.

Пізно увечері 31 січня перед закриттям зимового трансферного вікна клуб з другого за рангом іспанського дивізіону Райо Вальєкано оголосив про оренду Зозулі на півроку. Про наявність у клубу права викупу українця інформації не було.

Ще влітку 2016 року Зозуля прибув до Севільї перед підписанням контракту з Бетісом у футболці із зображенням герба України. У кількох іспанських медіа з'явилися публікації, згідно з якими український тризуб назвали символом добровольчих батальйонів, які воювали в АТО, назвавши їх нацистськими формуваннями.

За словами Зозулі, який отримав нагороду "За служіння Богові і Україні" за волонтерську діяльність для зони АТО, Бетіс попросив видалити цей матеріал одного з журналістів, що було негайно зроблено. Сам автор публікації визнав свою помилку, за що вибачився. Незважаючи на це, радикальна група фанатів Райо Вальєкано, що прихильна до лівої ідеології, чинила опір переходу нападника.

Дебютувати в новій команді Зозуля міг вже 5 лютого в матчі Сегунди (другого дивізіону чемпіонату Іспанії) проти Альмерії.

1 лютого Зозуля повинен був почати тренуватися разом з новою командою. По приїзді в новий клуб українського гравця ворожо зустріли фанати мадридської команди. На їхніх плакатах були написи: "Забирайся, ти огидний!", "Не хочемо бачити нациста!", "Якщо ти расист, це не твоя форма!".

Коли Зозуля приїхав до офісу Райо Вальєкано в кінці тренування команди разом зі своїм представником, їх зустріли протестами. Клуб вирішив викликати кілька загонів поліції для заспокоєння вболівальників. У результаті футболіст покинув офіс через задні двері.

У таборі клубу Зозулі заявляють, що будуть використовувати юридичні інструменти для вирішення ситуації. Згідно з правилами ФІФА, протягом одного сезону гравець не може виступати за три команди, тому український футболіст ризикує залишитися поза грою до літа 2017 року. Севільський клуб встиг виключити гравця із заявки, а трансферне вікно в Іспанії закрилося з 1 лютого.

Агент Зозулі Володимир Кузьменко розповів, що зараз він веде переговори з іспанською федерацією футболу для отримання дозволу нападнику грати за Бетіс.