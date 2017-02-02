Зубко розповість про Авдіївку в Раді Європи

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у четвер виступить на засіданні Ради Європи у Страсбурзі та поінформує про надзвичайну ситуацію в Авдіївці, яку декілька днів активно обстрілюють бойовики.

Про це повідомили у прес-службі Мінрегіону.

"2 лютого 2017 року у місті Страсбург, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко виступить на засіданні Ради Європи з доповіддю на тему "Децентралізація в Україні: досягнення та перспективи". А також поінформує європейську спільноту щодо надзвичайної ситуації в місті Авдіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках заходу запланована зустріч Геннадія Зубка з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом.

Нагадаємо, що в Авдіївці ніч минула відносно спокійно.