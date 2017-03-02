Англійські вчені знайшли останки найдавніших живих організмів

Вчені з Університетського коледжу Лондона оголосили про виявлення на сході Канади скам'янілих останків, які - як вони вважають - належать найбільш раннім мікроорганізмам. За оцінкою вчених, їхній вік перевищує 4 млрд років, передає ВВС.

У східній частині Гудзонової затоки в провінції Квебек розташований супракрустальний пояс Нуввуагіттук, що містить вулканічні й осадові породи. Це одна з найдавніших геологічних формацій: вважається, що вік пояса досягає 4,28 млрд років.

Там, у відкладеннях кварцу, міжнародна група вчених і виявила скам'янілі ниткоподібні і трубчасті структури гематиту - оксиду заліза, що вказують на життєдіяльність залізобактерій. Дослідження було опубліковане в журналі Nature.

Виявлені мікроорганізми, ширина яких становить одну десяту людської волосини, містять велику кількість гематиту.

Меттью Додд, який досліджував ці знахідки в Університетському коледжі Лондона, вважає, що зроблене в Квебеку відкриття проллє нове світло на походження життя на Землі.

"Це відкриття дає відповіді на запитання, які завжди хвилювали людство, а саме: звідки ми походимо і як ми опинилися тут?" - підкреслює Додд.

Супракрустальний пояс Нуввуагіттук являє собою фрагмент стародавнього океанічного дна; він містить деякі з найбільш ранніх вулканічних і осадових порід, відомих науці.

Вчені досліджували фрагменти скелястої породи, що містили гідротермальні жили - тріщини в океанічному дні, звідки били гарячі, багаті мінералами гідротермальні джерела.

Відомо, що такі жили були важливим середовищем існування мікробів. Ще один співробітник Університетського коледжу Лондона, доктор Домінік Папіно, вважає, що виявлені скам'янілості мають той же вік, що і сам супракрустальний пояс Нуввуагіттук, тобто ці мікроорганізми жили від 3,77 до 4,28 млрд років тому.