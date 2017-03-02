АП пояснила, чому не повідомила ЗМІ про дві телефонні розмови з Путіним під час загострення

В Адміністрації президента заявили, що не повідомляли журналістам про телефонні розмови Порошенка та Путіна через їхню безрезультатність.

Під час загострення ситуації на Донбасі, для того, щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента у відповідь на запит редакції «Главкома».

«Ці контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по «нормандському формату». Через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російське видання "Коммерсант" написало з посиланням на джерела у Києві та Москві, що з початку 2017 року Порошенко й Путін говорили по телефону 4 рази.

Передостання розмова відбулася нібито 11 лютого, а остання – 21 лютого. Останню бесіду, за даними видання, ініціював Порошенко, тривала вона близько 20 хвилин.