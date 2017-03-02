Армія Сирії увійшла на територію Пальміри

Підрозділи сирійської армії та її союзників у середу, 1 березня, увійшли на територію древнього міста Пальміри, яке контролюють бойовики "Ісламської держави" (ІД).

"Армія увійшла в квартал на заході Пальміри і встановила контроль над його частиною", - підтвердив агентству AFP Рамі Абдель Рахман, голова Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Він додав, що ввечері в середу ще тривали бої та артилерійські обстріли по всьому місту.

За словами Рахмана, урядові війська близькі до захоплення історичної цитаделі, яку покинули ісламісти. "ІД пішла (з цитаделі - Ред.), але вони могли залишити всередині смертників", - зазначив голова центру. Про те, що цитадель "майже звільнена", російському агентству "Інтерфакс" заявив також неназваний представник сирійської армії. За його словами, основні бої за звільнення міста - ще попереду.

Раніше джерело в сирійській армії повідомило агентству Reuters про встановлення за підтримки російської авіації контролю над районом, відомим під назвою "Трикутник Пальміри". Він розташований у кількох кілометрах на захід від міста.

Нагадаємо, російські військові літаки бомбили підтримуваних США повстанців у декількох маленьких селах на півночі Сирії.