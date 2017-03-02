Бойовики обстріляли контрольний пункт на Луганщині

Сепаратисти обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Шахта Родіна", що розташований на лінії зіткнення в Луганській області.

Про це розповів на брифінгу речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Близько 12-ї години дня російсько-терористичні війська з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї розпочали обстріл позицій Збройних сил України та прикордонників поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Шахта Родіна", - сказав він.

За словами Слободяна, обстріл тривав близько 30 хвилин, серед українських військових ніхто не постраждав.