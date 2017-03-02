Бойовики стягнули до лінії розмежування велику партію важкого озброєння, - Лисенко

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі стягнули до лінії розмежування сторін конфлікту на частині сходу України велику партію важкого озброєння. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора обстановка в районі проведення АТО погіршилася. Противник підтягнув до лінії фронту велику партію важкого озброєння, зокрема 152-міліметрову артилерію, та увів її в дію. По всьому фронту тривають потужні обстріли з боку окупантів, українські війська активно ведуть вогонь у відповідь", – повідомив Лисенко, передає Радіо Свобода.

Він також підтвердив раніше поширені штабом АТО дані про одного загиблого і дев’ятьох поранених українських військовослужбовців в ході бойових дій за минулу добу.

Андрій Лисенко повідомив про потужні вечірні обстріли на Світлодарській дузі, в районі Красногорівки, поблизу Мар’їнки. Крім того, речник Міноборони з питань АТО заявив про складну гуманітарну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, вчора Лисенко заявив, що ескалацію ситуації на Донбас можна пов'язувати із поповненням підрозділів бойовиків, прибуттям чергового "гуманітарного конвою" та ультиматумом керівництва "ДНР/ЛНР" через блокаду.