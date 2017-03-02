Через ситуацію з обвалом Шулявського мосту звільняється директор "Київавтодору"

Директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв, заступник мера Ілля Сагайдак та голова Солом’янського району Максим Шкуро написали заяви на звільнення через ситуацію з обвалом Шулявського мосту.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час засідання Київради, повідомляє Укрінформ.

"Я ухвалив кадрові рішення, подобається це комусь чи ні. Я ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та голови Солом’янського району. Вони написали заяви на звільнення", - сказав Кличко.

Також він повідомив, що написав заяву і керівник “Київавтодору” Олександр Густєлєв.

"Бо це відповідальність всіх - і профільного заступника, і голови району, де трапилася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП “Київавтошляхміст”, на балансі якого знаходиться шляхопровід", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалилася частина Шулявського мосту. Зачепило одну машину, серед людей постраждалих немає.