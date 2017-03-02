Депутати ЄС позбавили парламентського імунітету Ле Пен

Депутати Європейського союзу проголосували за позбавлення парламентського імунітету кандидата на посаду президента Франції Марін Ле Пен через те, що вона запустила у Twitter фотографії, де зображене насильство з боку терористів "Ісламської держави".

Ле Пен, яка очолює партію Національний фронт в європейському законодавчому органі, перебуває під слідством у Франції через розміщення в її мікроблозі в Twitter в грудні 2015 року трьох зображень, де зображена страта людей терористами "Ісламської держави", в тому числі і обезголовлення американського журналіста Джеймса Фолі.

Сьогоднішнє голосування в Європарламенті підтвердило вчорашнє рішення, прийняте у вівторок комітетом з юридичних питань Європарламенту.

Імунітет Ле Пен захищав її від проведення судового розслідування. І позбавивши її імунітету, парламент дозволив подати судовий позов проти неї.

Її злочин розглядається як "публікація жорстоких зображень", які за певних обставин можуть нести покарання у вигляді трьох років позбавлення волі і штраф в розмірі 75 тисяч євро.