До надання Україні безвізу залишилося провести 5 процедур

Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим після того, як всередині організації проведуть ще 5 процесуальних дій у цьому питанні.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Еспресо.TV.

"Є ще п'ять процедурних моментів, які необхідно пройти до того моменту, коли ми дійдемо до свята підписання рішення стосовно надання безвізу для України, як це відбулося буквально позавчора для Грузії", - наголосила вона.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, що, по-перше, представники країн-членів Євросоюзу повинні підтвердити результати тріалогу Єврокомісії, Європарламенту та Європейської ради щодо лібералізації візового режиму.

Після цього потрібно буде отримати позитивне рішення одного з комітетів у справах громадських свобод Європарламенту.

Третім кроком, за її словами, стане розгляд і затвердження цього питання під час пленарного засідання Європарламенту. Після цього потрібно буде отримати повторне рішення Комітету постійних представників Євросоюзу (Coreper).

П'ятим кроком стане затвердження угоди Європейською радою.

Климпуш-Цинцадзе додала, що ці процедури потребують часу, адже засідання різних інституцій можуть переноситися.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.