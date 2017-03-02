Джима посіла шосте місце на біатлонному Кубку світу

Сьогодні в Пхенчхані з жіночого спринту розпочався 7-й етап біатлонного Кубка світу.

Україну представляли п'ятеро спортсменок. Кращою стала Юлія Джима – 6-е місце. Виграла Лаура Дальмайєр, передає 112.ua.

Першу гонку в Кубку світу після дискваліфікації за допінг провела Ольга Абрамова.

Олена Підгрушна, яка була заявлена на гонку, не стартувала.

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина) – 20.43,7 (0)

2. Тіріль Екхофф (Норвегія) – 8,4 (0)

3. Анаїс Шевальє (Франція) – 41,6 (0)

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6. Юлія Джима (Україна) – 1.01,0 (0)

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31. Анастасія Меркушина (Україна) – 1.55,1 (1)

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44. Ірина Варвинець (Україна) – 2.20,6 (1)

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60. Валентина Семеренко (Україна) – 2.53,3 (2)

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69. Ольга Абрамова (Україна) – 3.16,0 (2)

Нагадаємо, за підсумками спортивного лютого Національний олімпійський комітет визнав капітана жіночої збірної України з біатлону Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця.